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На Урале найдено древнее кладбище пещерных медведей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Команда палеонтологов из Екатеринбурга сообщила об удивительной находке: ученым удалось раскопать древнее кладбище пещерных медведей, которые вымерли примерно 15 000 лет назад.

Последний раз такую находку делали 60 лет назад, поэтому для палеонтологов это большая удача и ценность. Все отлично сохранилось, поэтому у специалистов будет много материала для исследования.

«Кладбище было обнаружено в пещере. Подобные места часто встречаются на Урале, но последнее время мы не находили таких могильников, — рассказывают ученые.

Палеонтологи признаются, что находка для них стала неожиданностью. Последний похожий могильник был найден в верховье реки Печоры в Коми. Там тоже было много медвежьих скелетов, но пещера оказалась намного проще.

Пещера на Урале имеет более сложную конструкцию из-за особенности ландшафта.

Сейчас находки отправлены в лабораторию для исследований. Ученые хотят не только восстановить внешний облик медведей, но и выяснить их образ жизни и рацион питания.

Напомним, что пещерные медведи — это вид медведей, живший в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымерший примерно 15 000 лет назад. Появились медведи около 300 тысяч лет назад.

Длина тела пещерного медведя достигала 2,7—3,5 метра. Согласно предыдущим исследованиям, пещерные медведи в летний период в основном питались растениями и медом, но, когда наступали холода, они могли есть как других животных, так и людей.

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