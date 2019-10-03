На Урале найдено древнее кладбище пещерных медведей
- 03 октября 2019, 15:14
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда палеонтологов из Екатеринбурга сообщила об удивительной находке: ученым удалось раскопать древнее кладбище пещерных медведей, которые вымерли примерно 15 000 лет назад.
Последний раз такую находку делали 60 лет назад, поэтому для палеонтологов это большая удача и ценность. Все отлично сохранилось, поэтому у специалистов будет много материала для исследования.
«Кладбище было обнаружено в пещере. Подобные места часто встречаются на Урале, но последнее время мы не находили таких могильников, — рассказывают ученые.
Палеонтологи признаются, что находка для них стала неожиданностью. Последний похожий могильник был найден в верховье реки Печоры в Коми. Там тоже было много медвежьих скелетов, но пещера оказалась намного проще.
Пещера на Урале имеет более сложную конструкцию из-за особенности ландшафта.
Сейчас находки отправлены в лабораторию для исследований. Ученые хотят не только восстановить внешний облик медведей, но и выяснить их образ жизни и рацион питания.
Напомним, что пещерные медведи — это вид медведей, живший в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымерший примерно 15 000 лет назад. Появились медведи около 300 тысяч лет назад.
Длина тела пещерного медведя достигала 2,7—3,5 метра. Согласно предыдущим исследованиям, пещерные медведи в летний период в основном питались растениями и медом, но, когда наступали холода, они могли есть как других животных, так и людей.
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