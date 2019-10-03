На Урале найдено древнее кладбище пещерных медведей

Команда палеонтологов из Екатеринбурга сообщила об удивительной находке: ученым удалось раскопать древнее кладбище пещерных медведей, которые вымерли примерно 15 000 лет назад.

Последний раз такую находку делали 60 лет назад, поэтому для палеонтологов это большая удача и ценность. Все отлично сохранилось, поэтому у специалистов будет много материала для исследования.

«Кладбище было обнаружено в пещере. Подобные места часто встречаются на Урале, но последнее время мы не находили таких могильников, — рассказывают ученые.

Палеонтологи признаются, что находка для них стала неожиданностью. Последний похожий могильник был найден в верховье реки Печоры в Коми. Там тоже было много медвежьих скелетов, но пещера оказалась намного проще.

Пещера на Урале имеет более сложную конструкцию из-за особенности ландшафта.



Сейчас находки отправлены в лабораторию для исследований. Ученые хотят не только восстановить внешний облик медведей, но и выяснить их образ жизни и рацион питания.

Напомним, что пещерные медведи — это вид медведей, живший в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымерший примерно 15 000 лет назад. Появились медведи около 300 тысяч лет назад.

Длина тела пещерного медведя достигала 2,7—3,5 метра. Согласно предыдущим исследованиям, пещерные медведи в летний период в основном питались растениями и медом, но, когда наступали холода, они могли есть как других животных, так и людей.