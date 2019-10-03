Астрономы NASA экстренно спасли зонд «Юнона» от гибели

Американская космическая компания NASA опубликовала информацию, что межпланетный зонд Juno («Юнона») совершил смелый маневр, который позволил сохранить жизнь станции и продолжить миссию по исследованию Юпитера.

Сообщается, что «Юнона» могла угодить в тень от планеты и лишить себя солнечного света на несколько месяцев. А так как работа станция напрямую зависит от Солнца, миссия находилась на грани срыва.

Если бы зонд не уклонился от тени, его аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света, — рассказывают в компании.

Специалистам NASA пришлось резко менять орбиту аппарата, что вызвало немало трудностей. Сначала у «Юноны» произошли проблемы с двигателями, из-за которых аппарат не смог снизиться. Ученые опасались, что резкое снижение может привести к взрыву аппарата.

Так как основной двигатель специалисты не могли использовать в работе, им пришлось запускать слабые ионные двигатели. Они проработали десять с половиной часов на полной мощности, потратив 73 кг топлива.

Таким образом ученые спасли аппарат и продлили его миссию еще минимум на два года.

Напомним, что межпланетная станция «Юнона» работает на орбите Юпитера с 2016 года. В космос ее отправили 5 июля 2011 года. Она стала первым спутником, который подошел к Юпитеру на такое близкое расстояние.