Россиянам пообещали рост цен на продукты

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили о том, что по итогам 2019 года средний рост цен на продукты питания не превысит инфляцию и составит 3,5%, однако яйца, сахар и мясо птицы подорожают сильнее.

В Федеральной антимонопольной службе считают иначе. «Данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров», — предупредили газету «Известия» в ФАС. Тем не менее, предпосылок для существенного роста цен в ведомстве не увидели.

В АКОРТ на сомнения специалистов ФАС ответили, что свой прогноз составили с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, приняли в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации указали, что за первые восемь месяцев 2019 года продукты подорожали лишь на 1,7%.



Представители Ассоциации особо подчеркнули, что резких скачков на отдельные продукты, как в прошлом году, когда сахар подорожал на 40%, не предвидится.



Ранее российский рынок столкнулся с заметным подорожанием красной рыбы (из-за падения объемов улова) и вина (из-за повышения правительством акцизов). Кроме того, в Москве в очередной раз подорожала аренда квартир, а еще ожидается серьезное подорожание молочной продукции сразу на 10% из-за одновременного запуска двух новых систем контроля.

Недавно «Ридус» сообщал, что ростом цен на ряд продуктов в 2019 году при росте объема производства сельхозпродукции обеспокоились в Счетной палате. Особенно аудиторы отметили подорожание яблок, лука, моркови, мороженой рыбы, риса, пшеничной муки и ржаного хлеба.

