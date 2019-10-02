Во Владимире ученик пытался пройти в школу с топором
- 02 октября 2019, 22:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Ученик восьмого класса одной из школ во Владимире попытался войти учебное заведение с топором, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.
По его словам, школьник перепрыгнул через турникет, однако охрана оперативно среагировала на это и задержала его.
После сотрудники охраны вызвали полицию, которая сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, у школьника был конфликт с одноклассниками.
По некоторым данным, ребенок воспитывается в неблагополучной семье и испытывал проблемы в общении со сверстниками, — отметил собеседник агентства.
В результате инцидента никто не пострадал.
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