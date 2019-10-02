Путин не исключил строительства «Северного потока — 2» в обход Дании

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря будет завершено даже в случае окончательного отказа властей Дании дать разрешение на проведение работ в своих водах.

«Дания — маленькая страна, она подвергается сильному давлению, это от неё зависит, сможет ли она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет. Если нет, есть другие маршруты, это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект будет реализован», — цитирует ФАН выступление Путина на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Напомним, в начале августа выяснилось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию в обход транзитных стран может затянуться на восемь лишних месяцев и подорожать на 660 миллионов евро из-за отсутствия разрешения на прокладку труб от властей Дании.

Комментируя сложности, который возникли во время переговоров с Копенгагеном, Путин отметил, что российские энергетические проекты, в том числе «Северный поток — 2», призваны диверсифицировать маршруты поставок топлива в Европу и «убрать транзитные риски».

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — подчеркнул российский лидер.

«Северный поток» включает в себя две нитки от побережья России до Германии через Балтийское море общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, и кроме Дании все остальные страны уже согласовали прокладку труб.

Как сообщал «Ридус», оператор газопровода еще весной проинформировали Датское энергетическое агентство, ответственное за согласование маршрута газопровода, о негативном влиянии задержек на стоимость и график реализации проекта, но датские чиновники эти обращения игнорируют. Всего на рассмотрении в Копенгагене находятся сразу три заявки на различные маршруты, самая ранняя из которых была направлена более двух лет назад.

Активно препятствуют строительству газопровода и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал власти Германии за решение строить газопровод и угрожал санкциями всем участникам проекта. В конце июля Комитет по международным делам Сената США одобрил санкции против «Северного потока 2». Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к определенным операциям, связанным с «Северным потоком-2».

