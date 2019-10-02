В Китае разрабатывают космический корабль для полетов на Луну

В Китае начали разработку космического корабля нового поколения, предназначенного для пилотируемых полетов на Луну, сообщает интернет-портал Space.com.

Как стало известно изданию, еще не получивший официального названия корабль будет состоять из двух сегментов — модуля многоразового использования для экипажа и энергетического модуля.

Длина космического судна будет достигать 9 метров, а масса при старте — 20 тонн.

Отмечается, что корабль сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж из шести человек.

Предполагается, что первый полет корабль совершит в беспилотном режиме в первой половине 2020 года, сообщает издание.

Как сообщал «Ридус», в сентябре были отправлены на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-4B китайский ресурсный спутник и два небольших научно-исследовательских космических аппарата. Запуск был произведен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.