В Китае разрабатывают космический корабль для полетов на Луну
- 02 октября 2019, 21:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Китае начали разработку космического корабля нового поколения, предназначенного для пилотируемых полетов на Луну, сообщает интернет-портал Space.com.
Как стало известно изданию, еще не получивший официального названия корабль будет состоять из двух сегментов — модуля многоразового использования для экипажа и энергетического модуля.
Длина космического судна будет достигать 9 метров, а масса при старте — 20 тонн.
Отмечается, что корабль сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж из шести человек.
Предполагается, что первый полет корабль совершит в беспилотном режиме в первой половине 2020 года, сообщает издание.
Как сообщал «Ридус», в сентябре были отправлены на орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-4B китайский ресурсный спутник и два небольших научно-исследовательских космических аппарата. Запуск был произведен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.
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