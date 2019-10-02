Борец джиу-джитсу атаковал полицейских при задержании в Москве
- 02 октября 2019, 20:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в подделке документов.
При этом задержанный оказал сопротивление стражам порядка, нанеся двум из них травмы, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 1 октября на Цветном бульваре. Задержанный оказался приезжим.
От действий задержанного пострадали подполковник и капитан полиции. После оказания им медицинской помощи правоохранители продолжили несение службы.
По данным Telrgram-канала Baza, задержанный оказался многократным победителем международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиевым.
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