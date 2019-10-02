Борец джиу-джитсу атаковал полицейских при задержании в Москве

В столице полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в подделке документов.

При этом задержанный оказал сопротивление стражам порядка, нанеся двум из них травмы, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 1 октября на Цветном бульваре. Задержанный оказался приезжим.

От действий задержанного пострадали подполковник и капитан полиции. После оказания им медицинской помощи правоохранители продолжили несение службы.

По данным Telrgram-канала Baza, задержанный оказался многократным победителем международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиевым.

