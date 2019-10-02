Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка
- 02 октября 2019, 19:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Париже на популярного американского певца Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер Виталий Седюк, сообщает портал «Украина.ру».
По данным издания, инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton.
На появившемся в Сети видео видно, как певец идет вместе с женой Джессикой Бил. В это время из толпы выскочил мужчина, схватил певца сзади за ногу и попытался повалить его.
Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали, отмечает портал.
Как сообщал «Ридус», во время финала «Евровидения-2017», проходившего в Киеве два года назад, Виталий Седюк во время выступления певицы Джамалы прорвался на сцену и снял штаны. После этого Седюка обязали сдать загранпаспорт.
А в октябре 2016 года скандалист Седюк напал в Париже на беременную Ксению Собчак. Инцидент произошел на Парижской неделе моды.
В том же месяце нападению украинского пранкера подверглась американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Звезда тогда заявила о твердом намерении добиться уголовного наказания обидчика.
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