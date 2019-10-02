Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка

В Париже на популярного американского певца Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер Виталий Седюк, сообщает портал «Украина.ру».

По данным издания, инцидент произошел во время недели моды на показе Louis Vuitton.

На появившемся в Сети видео видно, как певец идет вместе с женой Джессикой Бил. В это время из толпы выскочил мужчина, схватил певца сзади за ногу и попытался повалить его.

Мужчину тут же оттащили охранники. Ни Тимберлейк, ни его жена не пострадали, отмечает портал.

Как сообщал «Ридус», во время финала «Евровидения-2017», проходившего в Киеве два года назад, Виталий Седюк во время выступления певицы Джамалы прорвался на сцену и снял штаны. После этого Седюка обязали сдать загранпаспорт.

А в октябре 2016 года скандалист Седюк напал в Париже на беременную Ксению Собчак. Инцидент произошел на Парижской неделе моды.

В том же месяце нападению украинского пранкера подверглась американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Звезда тогда заявила о твердом намерении добиться уголовного наказания обидчика.