Директор Заворотнюк не исключил, что она вернется к работе
- 02 октября 2019, 18:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Станислав Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, заявил, что она может в будущем вернуться к концертной деятельности, сообщает URA.RU.
Христов отметил, что артистка достаточно скоро сама расскажет о своем состоянии.
«Конечно», — ответил он на вопрос корреспондента агентства, есть ли шанс, что Заворотнюк вернется к работе.
Как сообщал «Ридус», 21 сентября друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров сообщил, что она перенесла вторую операцию и появилась надежда на улучшение состояния.
Состояние Заворотнюк, по словам ее друга, остается тяжелым. В больнице постоянно находятся муж актрисы Петр Чернышев и ее директор.
Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния Заворотнюк, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Официальной информации о болезни актрисы нет. Семья отказывается комментировать ее состояние, а ее представителю запретили это делать. По данным СМИ, у 48-летней Заворотнюк рак мозга в последней стадии.
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