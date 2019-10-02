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Директор Заворотнюк не исключил, что она вернется к работе

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© instagram.com

© instagram.com

Станислав Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, заявил, что она может в будущем вернуться к концертной деятельности, сообщает URA.RU.

Христов отметил, что артистка достаточно скоро сама расскажет о своем состоянии.

«Конечно», — ответил он на вопрос корреспондента агентства, есть ли шанс, что Заворотнюк вернется к работе.

Как сообщал «Ридус», 21 сентября друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров сообщил, что она перенесла вторую операцию и появилась надежда на улучшение состояния.

Состояние Заворотнюк, по словам ее друга, остается тяжелым. В больнице постоянно находятся муж актрисы Петр Чернышев и ее директор.

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния Заворотнюк, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официальной информации о болезни актрисы нет. Семья отказывается комментировать ее состояние, а ее представителю запретили это делать. По данным СМИ, у 48-летней Заворотнюк рак мозга в последней стадии.

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