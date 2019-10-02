Власти Магадана объяснили указ губернатора о премиях чиновникам

Магаданские власти разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам.

Ранее стало известно, что Верховный суд аннулировал документ о крупных денежных поощрениях государственным служащим региона.

Зарплата чиновника на Крайнем Севере состоит из постоянной части, северных выплат и стимулирующих выплат — переменной части, — отметил в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.

По его словам, глава региона хотел прописать в указе свое право «снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы».

Именно это опротестовала прокуратура, однако областные власти отстояли инициативу в первой инстанции, но потом ее отменил Верховный суд.

Там посчитали, что Носов не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты, даже если чиновник не работает, — заявил радиостанции Колядин.

В решении Верховного суда говорится, что указ магаданского губернатора Сергея Носова противоречит нормам федерального и областного законодательства.

Администрация Магаданской области будет подавать кассационную жалобу в президиум Верховного суда, сообщил Колядин в беседе с РБК.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Александр Вяткин объяснил агентству суть указа, отметив, что его целью было установление справедливой заработной платы на основе не только критерия «количество труда», но и его качества.