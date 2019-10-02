США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
- 02 октября 2019, 16:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Вашингтон провел очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая может нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщает Командование глобального удара ВВС США.
Пуск ракеты был совершен в среду, 2 октября, в 01:13 по тихоокеанскому времени США (11:13 МСК) на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,76 тысячи километров и поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Как отмечается в сообщении ведомства, данное испытание показало, что США обладают ядерным потенциалом, «приспособленным для сдерживания угроз XXI века и поддержки наших союзников».
Там же сказано, что «тестовые пуски не являются реакцией или ответом на мировые события или региональную напряженность».
Сегодняшний испытательный пуск ракеты Minuteman III был четвертым в нынешнем году. Предыдущие пуски состоялись 6 февраля, а также 1 и 9 мая.
В то же время, как сообщал «Ридус», в Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». В частности, военные проверили работу пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя.
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