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США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Вашингтон провел очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая может нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщает Командование глобального удара ВВС США.

Пуск ракеты был совершен в среду, 2 октября, в 01:13 по тихоокеанскому времени США (11:13 МСК) на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,76 тысячи километров и поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Как отмечается в сообщении ведомства, данное испытание показало, что США обладают ядерным потенциалом, «приспособленным для сдерживания угроз XXI века и поддержки наших союзников».

Там же сказано, что «тестовые пуски не являются реакцией или ответом на мировые события или региональную напряженность».

Сегодняшний испытательный пуск ракеты Minuteman III был четвертым в нынешнем году. Предыдущие пуски состоялись 6 февраля, а также 1 и 9 мая.

В то же время, как сообщал «Ридус», в Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». В частности, военные проверили работу пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя.

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