Смог бы динозавр раскусить автомобиль на две части

Международная команда ученых провела исследование, в котором определила силу челюстей динозавров. Согласно подсчетам, их зубы были настолько мощные, что они могли прокусить, например, автомобиль и даже не повредить эмаль.

Специалисты подсчитали, что сила укуса тираннозавра составляла приблизительно 64 000 ньютонов. Это значит, что на кости жертв действовала сила, равная 7,1 тонны.

В своем исследовании ученые сделали реконструкцию, чтобы понять, насколько твердый череп был у динозавров. За основу был взят череп отличной сохранности, длина которого составляла 1,8 метра, а высота — 1,2 метра.

На эту модель специалисты наложили гибкие суставы, как у птиц и рептилий.

Испытав эту модель в компьютерной программе, мы пришли к выводу, что череп с обилием подвижных частей не позволил бы тираннозаврам прокусывать кости своих жертв: при вышеупомянутой силе укуса он попросту не выдержал бы такой нагрузки, — пояснили ученые.

А вот жесткий и неподвижный череп вполне мог позволить тираннозавру прокусить не только кожу и плоть жертвы, но ее кости.

Что касается разорванного на две части автомобиля — сцены, которую так часто любят показывать в фильмах, то тут ученые сомневаются в способностях тираннозавра.

Сильно надкусить и повредить авто — да, а вот разломить его на две части у динозавра вряд ли бы получилось, считают ученые.