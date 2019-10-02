найти ×
   
  • USD +0.37
    65.44
  • EUR +0.62
    71.47
СохранитьСохранено0
×

-104449

Смог бы динозавр раскусить автомобиль на две части

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в котором определила силу челюстей динозавров. Согласно подсчетам, их зубы были настолько мощные, что они могли прокусить, например, автомобиль и даже не повредить эмаль.

Специалисты подсчитали, что сила укуса тираннозавра составляла приблизительно 64 000 ньютонов. Это значит, что на кости жертв действовала сила, равная 7,1 тонны.

В своем исследовании ученые сделали реконструкцию, чтобы понять, насколько твердый череп был у динозавров. За основу был взят череп отличной сохранности, длина которого составляла 1,8 метра, а высота — 1,2 метра.

На эту модель специалисты наложили гибкие суставы, как у птиц и рептилий.

Испытав эту модель в компьютерной программе, мы пришли к выводу, что череп с обилием подвижных частей не позволил бы тираннозаврам прокусывать кости своих жертв: при вышеупомянутой силе укуса он попросту не выдержал бы такой нагрузки, — пояснили ученые.

А вот жесткий и неподвижный череп вполне мог позволить тираннозавру прокусить не только кожу и плоть жертвы, но ее кости.

Что касается разорванного на две части автомобиля — сцены, которую так часто любят показывать в фильмах, то тут ученые сомневаются в способностях тираннозавра.

Сильно надкусить и повредить авто — да, а вот разломить его на две части у динозавра вряд ли бы получилось, считают ученые.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

30065254читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

143426727читать позжечитаю позже