NASA займется изучением кентавров

Американское космическое агентство NASA объявило о своей подготовке к миссии по изучению кентавров — крупных ледяных астероидов, находящихся на орбите между Юпитером и Нептуном.

Если все пойдет по плану, то исследования начнутся примерно в 2025 году.

Напомним, что кентавры берут свое начало из пояса Койпера — ледяного мира на окраине Солнечной системы. Они обитали там, пока их не притянул Юпитер на ту орбиту, где они сейчас существуют.

Кентавры имеют нестабильные, порой сильно вытянутые орбиты, поскольку пересекают орбиты одной или сразу нескольких планет-гигантов. Изучение кентавров позволит астрономам исследовать объекты из пояса Койпера, не отправляя аппараты на задворки Солнечной системы.

Это не только удешевит миссию, но и поможет быстрее собрать и обработать информацию о космических объектах.

Пока что среди возможных объектов для изучения — короткопериодическая комета Швассман-Вахман-1, диаметр ядра которой составляет более 50 км. Также ученые рассматривают возможность изучения астероида 2060 Хирон, который считается одним из первых открытых кентавров.

Примечательно, что если миссия не начнется в середине 20-х годов, то ее придется отложить на 50 лет, так как только тогда будет благоприятное расположение космических тел.