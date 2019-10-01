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ГИБДД проверит, нарушал ли Боярский правила парковки в Петербурге

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В соцсетях появилась фотография, на которой якобы автомобиль актера Михаила Боярского паркуется на Невском проспекте на встречной полосе.

Это фото вызвало бурное обсуждение в интернете.

В ГИБДД Петербурга уже пообещали провести расследование в связи с публикацией снимка и в случае установления нарушения принять меры. «В отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является», — сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Правда, собеседник агентства отметил, что на все процессуальные действия потребуется не один день. В частности, нужно будет проверить и достоверность снимка. Автора публикации просят прийти в госавтоинспекцию и написать заявление о нарушении.

На опубликованной фотографии видно, как человек, похожий на Боярского, отходит от внедорожника Mercedes, припаркованного на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Судя по фотографии, в этот раз исполнитель роли Д’Артаньяна был в берете.

Газета «Известия» опубликовала видео с той же машиной и тем же человеком. Однако место парковки не соответствует тому, что на фото.

В беседе с РЕН ТВ Боярский признался, что это его автомобиль, однако при этом заявил: «Наверное, это было не сегодня, меня в городе не было. А если я нарушил, то пусть ГАИ ко мне придет и разбирается».

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В Грузии отмечено рекордное сокращение турпотока

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© Википедия

© Википедия

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».

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