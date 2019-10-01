ГИБДД проверит, нарушал ли Боярский правила парковки в Петербурге

В соцсетях появилась фотография, на которой якобы автомобиль актера Михаила Боярского паркуется на Невском проспекте на встречной полосе.

Это фото вызвало бурное обсуждение в интернете.

В ГИБДД Петербурга уже пообещали провести расследование в связи с публикацией снимка и в случае установления нарушения принять меры. «В отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является», — сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Правда, собеседник агентства отметил, что на все процессуальные действия потребуется не один день. В частности, нужно будет проверить и достоверность снимка. Автора публикации просят прийти в госавтоинспекцию и написать заявление о нарушении.

На опубликованной фотографии видно, как человек, похожий на Боярского, отходит от внедорожника Mercedes, припаркованного на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Судя по фотографии, в этот раз исполнитель роли Д’Артаньяна был в берете.

Газета «Известия» опубликовала видео с той же машиной и тем же человеком. Однако место парковки не соответствует тому, что на фото.

В беседе с РЕН ТВ Боярский признался, что это его автомобиль, однако при этом заявил: «Наверное, это было не сегодня, меня в городе не было. А если я нарушил, то пусть ГАИ ко мне придет и разбирается».