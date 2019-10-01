В Волгограде арестованы блогеры, проверявшие документы в форме полицейских

На 10 суток арестованы два блогера, проверявшие у прохожих в Волгограде документы в форме сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, эти молодые люди сняли все на видео, а затем разместили ролик в Сети с целью увеличения числа подписчиков и «лайков».

Участниками акции оказались жители Волгограда 24 и 26 лет, называющие себя пранкерами. Они переоделись в полицейскую форму и проверяли у прохожих документы, а также предлагали пройти личный досмотр. При этом они позволяли себе нецензурные выражения.

Суд признал их виновными в мелком хулиганстве и назначил им наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Хулиганы были также оштрафованы на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.

Ранее «Ридус» писал о том, что актера театра «Современник» посадили на восемь суток за ношение формы ГИБДД.