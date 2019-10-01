найти ×
   
  • USD +0.43
    65.07
  • EUR +0.13
    70.84
СохранитьСохранено0
×

-1014161

В Волгограде арестованы блогеры, проверявшие документы в форме полицейских

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

На 10 суток арестованы два блогера, проверявшие у прохожих в Волгограде документы в форме сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, эти молодые люди сняли все на видео, а затем разместили ролик в Сети с целью увеличения числа подписчиков и «лайков».

Участниками акции оказались жители Волгограда 24 и 26 лет, называющие себя пранкерами. Они переоделись в полицейскую форму и проверяли у прохожих документы, а также предлагали пройти личный досмотр. При этом они позволяли себе нецензурные выражения.

Суд признал их виновными в мелком хулиганстве и назначил им наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Хулиганы были также оштрафованы на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.

Ранее «Ридус» писал о том, что актера театра «Современник» посадили на восемь суток за ношение формы ГИБДД.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00199

В Грузии отмечено рекордное сокращение турпотока

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003598читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

143426727читать позжечитаю позже