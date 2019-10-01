Состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $30,6 млрд
- 01 октября 2019, 17:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С января 2019 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 30,6 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В список 500 богатейших людей мира вошли 23 гражданина РФ.
Самым богатым из них на сегодняшний день оказался владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 24,3 млрд долларов. В общем рейтинге он находится на 35-й строчке.
Второе месте занимает основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон (23,1 млрд долларов), а третье — владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (20,4 млрд долларов).
В первую пятерку также попали Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов) и Вагит Алекперов (18,6 млрд долларов).
Топ-10 рейтинга BBI возглавляют Джефф Безос (108 млрд долларов), Билл Гейтс (107 млрд долларов) и Бернар Арно (92,9 млрд долларов).
По данным на 1 августа, российские миллиардеры разбогатели с начала года на 36,6 миллиарда долларов.
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