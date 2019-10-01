Состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $30,6 млрд

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».