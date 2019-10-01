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Состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $30,6 млрд

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© pixabay.com

© pixabay.com

С января 2019 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 30,6 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В список 500 богатейших людей мира вошли 23 гражданина РФ.

Самым богатым из них на сегодняшний день оказался владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 24,3 млрд долларов. В общем рейтинге он находится на 35-й строчке.

Второе месте занимает основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон (23,1 млрд долларов), а третье — владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (20,4 млрд долларов).

В первую пятерку также попали Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов) и Вагит Алекперов (18,6 млрд долларов).

Топ-10 рейтинга BBI возглавляют Джефф Безос (108 млрд долларов), Билл Гейтс (107 млрд долларов) и Бернар Арно (92,9 млрд долларов).

По данным на 1 августа, российские миллиардеры разбогатели с начала года на 36,6 миллиарда долларов.

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В Грузии отмечено рекордное сокращение турпотока

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© Википедия

© Википедия

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».

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