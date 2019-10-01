Планета Х может оказаться черной дырой

Астрономы опубликовали новое исследование, в котором рассказали о тайнах Планеты Х, которая находится за Плутоном.

Так как этот объект расположен далеко от Земли, крайне проблематично за ним наблюдать, поясняют ученые. Но благодаря окружающим его космическим объектам можно немного узнать о траектории и скорости Планеты Х.

Согласно последним данным, на месте планеты может находиться маленькая черная дыра, которая и искажает гравитацию соседних объектов.

Астрономы поясняют, что такие черные дыры называются первичными и их в нашей Вселенной очень много. В ходе своего исследования ученые наблюдали за поясом Койпера.

Они обратились к работе 2016 года, в которой ученые построили компьютерную модель, показавшую, что за поясом Койпера есть какой-то объект, масса которого в 10 раз больше Земли.

Один оборот вокруг своей орбиты планета совершает примерно за 10 000—20 000 лет.

Если все-таки это тело является планетой, то она могла сформироваться как и остальные газовые гиганты. Сначала образовалось твердое ледяное ядро, которое постепенно притягивало к себе все больше газа, парящего в космическом пространстве, — написано в исследовании.

На то, что этот объект может быть черной дырой, указывают следующие факторы: сильное искривление света и удаленность от Солнца.