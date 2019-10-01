Макаревич приревновал Гребенщикова из-за оппозиционной песни «Вечерний М»

Музыкант Андрей Макаревич и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировали нашумевшую в последние дни песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М», которая выполнена в жанре пародийной оды не названному прямо пропагандисту.

«Ровно об этом же я пел три года назад», — сказал лидер «Машины времени» газете «Московский комсомолец», предложив журналистам послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».



Соловьев, который ведет общественно-политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», песню «Вечерний М» и лично Гребенщикова раскритиковал. «Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Чтобы аудитория не запуталась, кого именно он имел в виду, Борис Гребенщиков пояснил: «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между „Вечерним У“ и „Вечерним М“ непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором». К утру 1 октября видео «Вечерний М» на YouTube-канале БГ собрало почти полмиллиона просмотров.

Оппозиционные песни Борису Гребенщикову писать не впервой, в 2016 году он выпустил клип «Собачий вальс» со строкой «можно врать людям долго, но невозможно врать вечно», который посвятил российским журналистам-пропагандистам.

Напомним, в прошлом году Борису Гребенщикову пришлось отменять свои концерты на Украине и переносить их на более «разумное время» после того, как в Киеве едва не сорвали его выступление под предлогом «одобрения аннексии Крыма Россией», а Госпогранслужба Украины официально объявила о запрете на въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как дочь кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина Мария раскритиковала популярных российских артистов за участие в митингах за деньги. По ее мнению, каждый человек должен отстаивать свои идеалы безвозмездно.