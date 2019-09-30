Охотница на педофилов обвинила генерала СКР в «наглом вранье»

Правозащитница Анна Левченко обвинила во лжи генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, служившего старшим помощником председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Причиной для возмущения Левченко послужило интервью Комиссарова газете «Московским комсомолец», в котором он нелицеприятно высказался в адрес бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, помощницей которого много лет работала Анна. Досталось и самой правозащитнице.

«У нас борьбой с педофилами, оказывается, занимается одна 28‑летняя девушка на всю Россию. Тоже протеже Астахова. В каком бы субъекте СК ни раскрутил очередное громкое дело, заявляет, что это сделала она, раздает интервью», — заявил генерал.



По словам Игоря Комиссарова, Левченко «возили на беседу в Главное следственное управление по Москве», но там выяснилось, что она «берет открытую информацию из Интернета», но при этом «практически каждый год получает миллионные гранты». Подобное отношение возмутило известную «охотницу на педофилов».

«В СК я обычно хожу сама. Как на работу. С заявлениями. У меня амнезия? Меня инопланетяне похищали? Ладно всякие хейтеры. Но когда так нагло врет целый генерал СК… Не моргнув, в мгновение мешает всю мою многолетнюю работу с дерьмом и вообще выводит мысль, что всего, что мы делаем — не существует, да еще на мешках с деньгами при этом сидя…», — написала Левченко в Facebook.

«Это же всё проверяется за минуту. Гуглом. Но это Россия и возможно все, если ты генерал. Где мое поместье, яхта и прислуга?», — добавила она.



В комментариях к записи Анне посоветовали подать против генерала иск о защите чести и достоинства, и даже вызвались помочь, однако Левченко выразила опасение за свою свободу. «Я ему иск, а он на меня дело возбудит за что-нибудь хорошее. Просто по звонку. Он так уже делал с другими общественниками», — отметила она.

Анна Левченко занимается правозащитной деятельностью уже десять лет, возглавляет мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента и общественное движение «Сдай педофила». Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Левченко вывела на чистую воду педофила из Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В качестве неопровержимых улик она опубликовала личную переписку с оперным певцом, которую вела под вымышленным именем под видом такого же «любителя мальчиков».