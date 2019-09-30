На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе произошел секс-скандал

Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе был омрачен секс-скандалом, который разразился из-за заявления немецкой спортсменки.

Ее возмутили слишком откровенные снимки, которые фотографы стали делать на беговой дорожке.

Как отмечает РЕН ТВ, фотокорреспонденты, работающие на этих соревнованиях, решили попробовать новые ракурсы.

Спортсменок стали фотографировать снизу и сзади, чтобы видеть каждое их движение.

Как оказалось, не всем эти кадры пришлись по душе. В частности, бегунья из Германии заявила, что не давала согласие на такую съемку и что ей неприятно.

Когда ее поддержала другая спортсменка, немецкая ассоциация легкоатлетов решила обратиться с жалобой в международную.

В результате теперь на старте беговых дисциплин фотографы снимают только крупные планы спортсменов, сообщает телеканал.