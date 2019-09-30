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После дорожного конфликта в Москве водитель получил огнестрельного ранение

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Один из участников дорожного конфликта на северо-западе Москвы получил огнестрельное ранение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ДТП с участием Chevrolet Lacetti и Volvo произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев.

«В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в столице объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами — бывшим судьей и генерал-майором полиции. В результате последний был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь.

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