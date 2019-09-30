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Россиянин пойдет под суд из-за подаренных тайцам денег из «банка приколов»

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© pixabay.com

© pixabay.com

Неудачно пошутившего в Таиланде туриста из Екатеринбурга будут судить за подарок местным жителям.

Тайцы, получившие в дар от россиянина доллары из «банка приколов», не оценили шутку уральца и подали на него в суд.

Как рассказала в Instagram жена задержанного, против него выдвинуты серьезные обвинения, поскольку в Таиланде очень суровые законы.

По ее словам, суд состоится 1 октября. Родственники россиянина наняли адвоката, однако супруга обвиняемого призналась, что денег хватит только на одно судебное заседание.

Жена туриста уже объявила сбор средств в соцсети.

Ранее сообщалось, что задержанному в Таиланде россиянину грозит три года тюрьмы за подделку даты визы в паспорте.

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