Россиянин пойдет под суд из-за подаренных тайцам денег из «банка приколов»
- 30 сентября 2019, 20:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Неудачно пошутившего в Таиланде туриста из Екатеринбурга будут судить за подарок местным жителям.
Тайцы, получившие в дар от россиянина доллары из «банка приколов», не оценили шутку уральца и подали на него в суд.
Как рассказала в Instagram жена задержанного, против него выдвинуты серьезные обвинения, поскольку в Таиланде очень суровые законы.
По ее словам, суд состоится 1 октября. Родственники россиянина наняли адвоката, однако супруга обвиняемого призналась, что денег хватит только на одно судебное заседание.
Жена туриста уже объявила сбор средств в соцсети.
Ранее сообщалось, что задержанному в Таиланде россиянину грозит три года тюрьмы за подделку даты визы в паспорте.
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