Россиянин пойдет под суд из-за подаренных тайцам денег из «банка приколов»

Неудачно пошутившего в Таиланде туриста из Екатеринбурга будут судить за подарок местным жителям.

Тайцы, получившие в дар от россиянина доллары из «банка приколов», не оценили шутку уральца и подали на него в суд.

Как рассказала в Instagram жена задержанного, против него выдвинуты серьезные обвинения, поскольку в Таиланде очень суровые законы.

По ее словам, суд состоится 1 октября. Родственники россиянина наняли адвоката, однако супруга обвиняемого призналась, что денег хватит только на одно судебное заседание.

Жена туриста уже объявила сбор средств в соцсети.

Ранее сообщалось, что задержанному в Таиланде россиянину грозит три года тюрьмы за подделку даты визы в паспорте.