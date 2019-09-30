СМИ: сын главы Белой Глины устроил стрельбу из автомата рядом с кафе

Двое мужчин устроили ночью стрельбу из автомата Калашникова на парковке у кафе «Нива» в центре села Белая Глина в Краснодарском крае.

Их знакомый снимал происходящее на видео. В итоге ролик попал в Сеть.

На кадрах видно, как один из мужчин достает оружие из багажника автомобиля и делает несколько выстрелов в воздух. Затем он отдает автомат своему приятелю, который также выпускает очередь в ночное небо.

Получив автомат обратно, первый стрелок вновь открывает стрельбу со словами «А так стреляют в Карабахе».

Камера также запечатлела, как за этим «развлечением» наблюдали еще четверо мужчин, стоявших у входа в кафе.

Как сообщает «Регион online», инцидент произошел 29 сентября в Белоглинском районе. По данным издания, пользователи соцсетей узнали в одном из стрелков сына главы администрации Белой Глины Александра Коклина.

Ранее в Сети появилась видеозапись празднования Дня Государственного флага в поселке Ревякино Тульской области. В разгар праздничных мероприятий 22 августа на поселковую площадь прибыл автобус с бойцами Росгвардии, которые высыпали на улицу и открыли во все стороны огонь холостыми патронами.