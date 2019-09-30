Автомобиль сбил мать и ребенка в коляске на пешеходном переходе в Мытищах
- 30 сентября 2019, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На пешеходном переходе в подмосковных Мытищах автомобиль Mitsubishi совершил наезд на мать с двухлетним ребенком в коляске.
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
ДТП произошло в районе улицы Борисова. Водитель, сбивший пешеходов, не стал скрываться с места происшествия, уточняется в сообщении.
Ранее «Ридус» писал о том, что житель Иваново скончался, сбив пешехода и велосипедистку в течение одного дня.
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