Автомобиль сбил мать и ребенка в коляске на пешеходном переходе в Мытищах

На пешеходном переходе в подмосковных Мытищах автомобиль Mitsubishi совершил наезд на мать с двухлетним ребенком в коляске.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в районе улицы Борисова. Водитель, сбивший пешеходов, не стал скрываться с места происшествия, уточняется в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что житель Иваново скончался, сбив пешехода и велосипедистку в течение одного дня.