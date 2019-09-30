Бортпроводника из Тюмени уличили в краже у пассажира 25 тысяч рублей

В отношении бортпроводника из Тюмени, подозреваемого в краже 25 тысяч рублей у пассажира на борту самолета, возбуждено уголовное дело.

О пропаже денег из рюкзака сотрудникам транспортной полиции сообщил в аэропорту Ханты-Мансийска пассажир рейса Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень.

Он рассказал, что после посадки в самолет передал свой рюкзак бортпроводнику, чтобы тот поместил сумку в хвостовую часть салона. По прибытии в Ханты-Мансийск мужчина не обнаружил 25 тысяч рублей в своем рюкзаке.

Проверив поступившую информацию, стражи порядка опросили свидетелей и выяснили, что к краже может быть причастен 28-летний бортпроводник из Тюмени. В итоге он был задержан в гостинице, где отдыхал после рейса. «В ходе проведения личного досмотра похищенные деньги были обнаружены и изъяты», — сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Бортпроводник признался в совершенном преступлении.