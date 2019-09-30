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Полезно ли пить чай матча

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Некогда никому не известный зеленоватый напиток с горьким привкусом стал самым популярным чаем 2019 года. Речь идет о китайском чае матча (маття), о пользе которого говорят все блогеры и журналы о здоровье.

Но правда ли, что в этом порошковом напитке так много полезных веществ? Давайте разбираться!

Несмотря на то, что свою популярность чай получил совсем недавно, впервые его стали изготавливать в Китае X—XI веках. В Поднебесной он не прижился, зато пришелся по вкусу японцам, где он широко распространен и сегодня.

Производители матча заявляют, что для чая они используют специальные чайные листья, которые примерно за месяц до сбора накрываются от солнца. Такая технология позволяет сохранить в листьях больше хлорофилла, аминокислот и антиоксидантов.

После сбора и очистки листья обрабатывают паром, а далее сушат и измельчают в порошок. Полученную пудру можно заваривать и получать зеленоватый напиток под названием матча. Изначально напиток употребляли без дополнительных ингредиентов, но сейчас в кафе можно встретить разные варианты маття: с молоком, сливками, миндалем, а также с добавлением трав, которые меняют цвет напитка.

Согласно последним исследованиям, натуральный чай матча повышает тонус и заряд бодрости в организме. То есть это своеобразный аналог кофе, только в разы полезнее, так как напиток не содержит кофеина.

Аминокислоты L-теанин, содержащиеся в напитке, также улучшают настроение. Многие пьют матча в качестве диетического низкокалорийного, но сытного напитка.

В России и других странах матча стал очень популярным, поэтому его компоненты используют не только в напитках, но и во многих десертах. На прилавках все чаще появляются мороженое, торты и сладкие батончики со вкусом зеленого напитка.

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