SpaceX показала корабль в сборке для полетов на Марс
- 30 сентября 2019, 13:11
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американская компания Илона Маска SpaceX показала прототип космического корабля, который в ближайшие годы будет осуществлять полеты на Луну и Марс.
Корабль был показан во время презентации, на которой Маск сказал очень важную речь:
Конечно, в мире много проблем, и они важны, и мы должны их решить. Но нам также нужны вещи, которые заставляют нас быть живыми… Исследование космоса — одна из таких вещей.
Напомним, что корабль для полетов на Марс и Луну многоразовый и после запуска он может быть использован на других миссиях. За один полет он может перевозить до 100 астронавтов, а также грузы и научное оборудование. Масса космического корабля составила 120 тонн, а длина — 50 метров.
Если все пойдет по плану, то первый полет на Марс состоится в 2025 году. А первая орбитальная миссия с экипажем может осуществиться уже в следующем году.
Несмотря на то, что Илон Маск достаточно оптимистично говорит о планах покорения космоса, глава SpaceX уточняет, что сроки могут меняться. Политика компании заключается в том, чтобы не растягивать сроки миссии, а стараться все делать быстро и четко.
Во время конференции Илон Маск продемонстрировал прототип звездолета Mk1 на заводе компании в Южном Техасе. На этой ракете тестовый полет пройдет уже в декабре 2019 года.
В ближайших планах компании разработка еще четырех версий ракетоносителя, а также проведение первого орбитального запуска.
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