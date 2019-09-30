SpaceX показала корабль в сборке для полетов на Марс

Американская компания Илона Маска SpaceX показала прототип космического корабля, который в ближайшие годы будет осуществлять полеты на Луну и Марс.

Корабль был показан во время презентации, на которой Маск сказал очень важную речь:

Конечно, в мире много проблем, и они важны, и мы должны их решить. Но нам также нужны вещи, которые заставляют нас быть живыми… Исследование космоса — одна из таких вещей.

Напомним, что корабль для полетов на Марс и Луну многоразовый и после запуска он может быть использован на других миссиях. За один полет он может перевозить до 100 астронавтов, а также грузы и научное оборудование. Масса космического корабля составила 120 тонн, а длина — 50 метров.

Если все пойдет по плану, то первый полет на Марс состоится в 2025 году. А первая орбитальная миссия с экипажем может осуществиться уже в следующем году.

Несмотря на то, что Илон Маск достаточно оптимистично говорит о планах покорения космоса, глава SpaceX уточняет, что сроки могут меняться. Политика компании заключается в том, чтобы не растягивать сроки миссии, а стараться все делать быстро и четко.

Во время конференции Илон Маск продемонстрировал прототип звездолета Mk1 на заводе компании в Южном Техасе. На этой ракете тестовый полет пройдет уже в декабре 2019 года.

В ближайших планах компании разработка еще четырех версий ракетоносителя, а также проведение первого орбитального запуска.