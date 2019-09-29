Семья Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания

Родственники недавно скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака сочли нежелательным присутствие на церемонии прощания лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как сообщил телеканал BFM, в ответ на уведомление близких Ширака политик отказалась от своего намерения посетить 30 сентября парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба, а также гражданская церемония в память о бывшем президенте страны.

По данным AFP, узнав из СМИ о намерении Ле Пен, родственники покойного поспешили сообщить ей, что не хотели бы ее видеть.

Комментируя произошедшее телеканалу France 3, Ле Пен заявила, что «официальных приглашений на эту церемонию не существует», и отметила, что в случае смерти человека «ни о каком продолжении конфликта речи быть не может».

Как отмечает «Взгляд», отец Ле Пен и основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен был соперником Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Тогда Ширак отказался участвовать в теледебатах с ним, заявив, что «невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость».

Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, на 87-м году жизни.

На церемонию прощания с Шираком во Францию приедет президент России Владимир Путин.