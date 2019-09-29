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Попавшая под комбайн в Новой Москве женщина осталась без руки и ноги

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Новой Москве под лопасти работающего комбайна, убиравшего кукурузу, попала женщина.

В результате она осталась жива, однако врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в поселении Щаповское.

Как писал ранее «Ридус», в феврале 2017 года в Уфе погиб школьник, игравший на горе из снега. По одной из версий, мальчика засыпал снегом тракторист, занимавшийся уборкой.

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