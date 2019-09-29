Попавшая под комбайн в Новой Москве женщина осталась без руки и ноги
- 29 сентября 2019, 20:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Новой Москве под лопасти работающего комбайна, убиравшего кукурузу, попала женщина.
В результате она осталась жива, однако врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел в поселении Щаповское.
Как писал ранее «Ридус», в феврале 2017 года в Уфе погиб школьник, игравший на горе из снега. По одной из версий, мальчика засыпал снегом тракторист, занимавшийся уборкой.
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