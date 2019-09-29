Опубликовано видео ДТП в Таиланде, унесшего жизнь 17 студентов

На северо-востоке Таиланда в автомобильной аварии погибли 17 студентов Технического колледжа, сообщает Thaiger со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, студенты направлялись в пикапе домой после учебы.

ДТП произошло в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии. На кадрах видно, как двигавшийся на большой скорости автомобиль внезапно сделал резкий крен влево, выехал на встречную полосу, перевернулся и врезался в два придорожных столба на тротуаре.

В результате 12 студентов, сидевшие в задней части пикапа, погибли на месте, а еще пятеро скончались в больнице от полученных травм. Водителя госпитализировали с серьезными ранениями, пишет издание.