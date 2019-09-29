Тенерифе погрузился во тьму

На Тенерифе, самом крупном из Канарских островов, полностью отключено электричество.

«Речь идет о проблеме на всем острове», — говорится в сообщении мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе в Twitter.

В настоящее время городские власти пытаются установить причину произошедшего и найти путь решения проблемы.

В свою очередь энергокомпания Endesa обещает восстановить подачу света через шесть часов.

Поскольку на острове погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.

Отмечается, что оба аэропорта, расположенные на Тенерифе, продолжают работать в штатном режиме, поскольку там задействованы собственные энергомощности.

Кроме того, собственные энергогенераторы подключены в больницах.

При этом сообщается о большом количестве ЧП, связанных с остановками лифтов и неработающими автоматическими воротами гаражей.