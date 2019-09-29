Тенерифе погрузился во тьму
- 29 сентября 2019, 18:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Тенерифе, самом крупном из Канарских островов, полностью отключено электричество.
«Речь идет о проблеме на всем острове», — говорится в сообщении мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе в Twitter.
В настоящее время городские власти пытаются установить причину произошедшего и найти путь решения проблемы.
В свою очередь энергокомпания Endesa обещает восстановить подачу света через шесть часов.
Поскольку на острове погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.
Отмечается, что оба аэропорта, расположенные на Тенерифе, продолжают работать в штатном режиме, поскольку там задействованы собственные энергомощности.
Кроме того, собственные энергогенераторы подключены в больницах.
При этом сообщается о большом количестве ЧП, связанных с остановками лифтов и неработающими автоматическими воротами гаражей.
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