В одном из домов Воронежа батареи оказались под напряжением
- 29 сентября 2019, 16:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жильцов двух подъездов многоэтажного дома в Воронеже пришлось эвакуировать после того, как выяснилось, что батареи находятся под напряжением.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, собственник одной из квартир сообщил в экстренные службы о том, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления.
В итоге из дома эвакуировали 115 человек, подъезд обесточили, а газ отключили в целях безопасности.
Виновником произошедшего, предположительно, является один из жильцов, который произвел заземление на отопительный прибор, чтобы занизить показания прибора учета электроэнергии. В этой квартире сняли батарею и сделали заглушку на отопление, приводит сообщение «Интерфакс».
После отключения газа все жильцы вернулись в свои квартиры. В настоящее время специалисты обходят квартиры с целью обнаружения возможного источника подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.
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