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В одном из домов Воронежа батареи оказались под напряжением

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Жильцов двух подъездов многоэтажного дома в Воронеже пришлось эвакуировать после того, как выяснилось, что батареи находятся под напряжением.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, собственник одной из квартир сообщил в экстренные службы о том, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления.

В итоге из дома эвакуировали 115 человек, подъезд обесточили, а газ отключили в целях безопасности.

Виновником произошедшего, предположительно, является один из жильцов, который произвел заземление на отопительный прибор, чтобы занизить показания прибора учета электроэнергии. В этой квартире сняли батарею и сделали заглушку на отопление, приводит сообщение «Интерфакс».

После отключения газа все жильцы вернулись в свои квартиры. В настоящее время специалисты обходят квартиры с целью обнаружения возможного источника подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.

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