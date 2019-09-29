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В Афганистане ликвидировали одного из ключевых полевых командиров талибов

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В афганской провинции Газни в результате авиаудара правительственных ВВС был убит полевой командир движения «Талибан» * Мавлави Абдул Ханаан, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны страны.

Отмечается, что покойный считался одним из ключевых командиров талибов*.

Сообщение Минобороны о ликвидации боевика появилось на фоне массового протеста жителей этой провинции из-за гибели шестерых мирных жителей во время нанесенного в субботу авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари. Кроме того, в результате этой атаки были ранены еще четверо мирных селян.

Как отмечает телеканал, в провинции из-за вчерашнего авиаудара вспыхнули массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией.

Сообщается, что шесть человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщал «Ридус», две недели назад в Афганистане в результате авиаудара правительственных сил был убит теневой губернатор провинции Саманган, представитель террористической организации «Талибан». *

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* запрещенная в России террористическая организация

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