Киев намерен организовать пассажирские перевозки к границе с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в недалеком будущем будут запущены пассажирские перевозки к границе с Крымом.

По его словам, это произойдет после запуска контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак».

«Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины», — сообщается на официальной странице Министерства инфраструктуры в Facebook.

Криклий отметил, что речь идет о создании условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции около контрольных пунктов сесть в автобус и следовать дальше, о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.



Напомним, в конце 2014 года Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов в Крым. Поезда теперь останавливаются в Херсонской области на станции Новоалексеевка, не доезжая до границы.