В России появился новый документ для приема на работу

В воскресенье, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместо привычной зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работник теперь должен предъявлять работодателю электронное уведомление из ПФР.

В электронном документе должны быть указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Форма электронного уведомления была утверждена правлением фонда в июне.

Новый документ можно получить в территориальном органе ПФР или в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Каждое новое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения ПФР, отмечается на сайте.



При этом выданные до 1 апреля нынешнего года бумажные страховые свидетельства остаются в силе.

Как сообщал «Ридус», в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, одним из следствий чего стал перевод страховых номеров индивидуальных лицевых счетов полностью в электронный вид.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы данных, содержащей сведения обо всех гражданах России и иностранцах на территории страны.

Несколько дней назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россиянам с 2020 года при получении госуслуг не придется предоставлять сведения о трудовом стаже на бумажном носителе.