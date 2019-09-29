Уволенная за откровенные фото педагог призвала коллег раздеваться
- 29 сентября 2019, 12:51
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из спортивного центра «Максимум» в Магнитогорске за свои эротические фото 10-летней давности, записала видеообращение к коллегам, призвав их раздеваться.
Купальники? Педагоги, долой даже купальники! — задорно произнесла уволенная педагог.
«Мы хотим видеть честных и голых педагогов, а не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявил в своем обращении Конопенко на кадрах, выложенных телеканалом «360».
Недавно женщина потеряла работу из-за эротических фотографий, опубликованных 10 лет назад в соцсетях, напоминают «Новые Известия».
Как писал «Ридус», сама педагог уверена, что дело не в смелом фотопроекте, в котором она когда-то приняла участие, а в личной неприязни директора. Екатерина обратилась в суд и намерена бороться за свои права.
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