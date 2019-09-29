Уволенная за откровенные фото педагог призвала коллег раздеваться

Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из спортивного центра «Максимум» в Магнитогорске за свои эротические фото 10-летней давности, записала видеообращение к коллегам, призвав их раздеваться.

Купальники? Педагоги, долой даже купальники! — задорно произнесла уволенная педагог.

«Мы хотим видеть честных и голых педагогов, а не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявил в своем обращении Конопенко на кадрах, выложенных телеканалом «360».



Недавно женщина потеряла работу из-за эротических фотографий, опубликованных 10 лет назад в соцсетях, напоминают «Новые Известия».

Фото, сделанные в рамках проекта, где снялась Екатерина © vk.com

Как писал «Ридус», сама педагог уверена, что дело не в смелом фотопроекте, в котором она когда-то приняла участие, а в личной неприязни директора. Екатерина обратилась в суд и намерена бороться за свои права.

