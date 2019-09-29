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Самолет президента Кипра вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

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Вылетевший из Нью-Йорка в Лондон самолет, на котором находился президент Кипра Никос Анастасиадис, вернулся в аэропорт вылета, сообщает Кипрское информационное агентство.

После трех часов полета над Атлантическим океаном командир экипажа обнаружил трещину в лобовом стекле кабины и принял решение лететь назад по соображения безопасности.

На борту авиалайнера также находились супруга президента Андри Анастасиадис, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис, официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Продромос Продрому и другие члены кипрской делегации, принимавшие участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Самолет приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK) около в 01:00 по кипрскому времени (совпадает с московским).

Теперь вылет делегации Кипра запланирован на воскресенье, отмечает агентство.

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