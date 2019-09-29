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На Дальнем Востоке загорелись вагоны с углем в движущемся поезде

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© МЧС

© МЧС

В Еврейской автономной области в движущемся грузовом составе загорелись вагоны с углем.

Информация о поступила в 13.41 по местному времени (6.41 МСК).

Поезд был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик, при этом движение поездов на магистрали не было нарушено.

На место происшествия выехали спасатели, которые потушили возникший пожар.

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