На Дальнем Востоке загорелись вагоны с углем в движущемся поезде

В Еврейской автономной области в движущемся грузовом составе загорелись вагоны с углем.

Информация о поступила в 13.41 по местному времени (6.41 МСК).

Поезд был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик, при этом движение поездов на магистрали не было нарушено.

На место происшествия выехали спасатели, которые потушили возникший пожар.