На Дальнем Востоке загорелись вагоны с углем в движущемся поезде
- 29 сентября 2019, 10:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Еврейской автономной области в движущемся грузовом составе загорелись вагоны с углем.
Информация о поступила в 13.41 по местному времени (6.41 МСК).
Поезд был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик, при этом движение поездов на магистрали не было нарушено.
На место происшествия выехали спасатели, которые потушили возникший пожар.
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