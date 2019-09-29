Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну.

По его словам, США «начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты».

В интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана отметил, что эта война могла бы стоить жизни миллионам людей.

Министр добавил, что Вашингтон не может закончить любую войну, которую начинает.

Кроме того, Зариф призвал Белый дом не пытаться решать силой конфликты на Ближнем Востоке.

Как сообщал «Ридус», ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенным Штатам удалось убедить своих партнеров в Европе в бесперспективности ядерной сделки с Ираном.

Госсекретарь отметил, что отказ от ядерной сделки не означает неизбежную войну с Ираном и американские дипломаты предпринимают усилия, чтобы уладить все проблемы мирным путем.

Перед тем американские СМИ сообщили, что удар по предприятиям национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик к востоку от Эр-Рияда и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками.

В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

Новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть (около 15%), поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки