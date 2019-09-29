Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Создатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков, — отметил предприниматель во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе.

Маск добавил, что если бы инопланетяне существовали, он наверняка бы об этом знал.

Создатель компании также рассказал о планах относительно космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев, — подчеркнул Маск.

Трансляция мероприятия, приуроченного к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1 в 2008 году., велась на официальном сайте компании.

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.

Как сообщал «Ридус», ранее Маск рассказал, когда может состояться первый испытательный полет космического корабля Starship.

В мае компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship. Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс.

