В Китае назвали главное оружие России против авианосцев США
- 29 сентября 2019, 08:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Для борьбы с американскими авианосцами наибольшим потенциалом обладают российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит», пишет китайский портал Sohu.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с газетой «Московский комсомолец» заявил, что США тратят большое количество денег на авианосные группировки.
Министр отметил тогда, что России в случае агрессии целесообразнее создавать средства защиты от авианосных групп противника, чем собственные авианосцы.
Китайское издание предположило, что Шойгу имел в виду крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Эксперты отметили, что в сентябре атомная подводная лодка ВМФ РФ «Омск» успешно запустила такую ракету, точно поразив морскую цель на расстоянии 350 километров.
По данным китайских журналистов, дальность ракеты составляет 650 километров, в то время как как американские авианосцы контролируют вокруг себя зону в 550 километров.
На вооружении «Омска» стоят 24 крылатые ракеты «Гранит», отмечает News.ru.
Именно поэтому российскую подлодку часто называют «кошмаром» авианосцев.
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