В Китае назвали главное оружие России против авианосцев США

Для борьбы с американскими авианосцами наибольшим потенциалом обладают российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит», пишет китайский портал Sohu.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с газетой «Московский комсомолец» заявил, что США тратят большое количество денег на авианосные группировки.

Министр отметил тогда, что России в случае агрессии целесообразнее создавать средства защиты от авианосных групп противника, чем собственные авианосцы.

Китайское издание предположило, что Шойгу имел в виду крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».

Эксперты отметили, что в сентябре атомная подводная лодка ВМФ РФ «Омск» успешно запустила такую ракету, точно поразив морскую цель на расстоянии 350 километров.

По данным китайских журналистов, дальность ракеты составляет 650 километров, в то время как как американские авианосцы контролируют вокруг себя зону в 550 километров.

На вооружении «Омска» стоят 24 крылатые ракеты «Гранит», отмечает News.ru.

Именно поэтому российскую подлодку часто называют «кошмаром» авианосцев.