В Театре.doc пожаловались на полицию, якобы сорвавшую спектакль

Сотрудники столичной полиции прервали представление в Театре. doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.

По ее словам, был сорван финал спектакля «Рейф#228», в котором речь идет о наркопотреблении и фальсификациях.

«Пришли полицейские, сказали, что у них операция „Мак“, и они думают, что мы продаем наркотики», — рассказала Ненашева «Интерфаксу».

При этом она отметила, что никто из участников постановки задержан не был, а после общения со стражами порядка спектакль продолжился.

Как отмечает агентство, на афише театра значится, что «Рейф#228» — «спектакль-променад и первая иммерсивная работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России». Участники представления ходят вместе со зрителями по улице в поисках «закладок», содержимое которых, по словам авторов проекта, вполне законно и безопасно.

Ранее сообщалось, что организованная группа лиц ворвалась в московский Театр. doc и сорвала спектакль «Выйти из шкафа», посвященный проблемам российских геев.

«Ридус» также писал о том, что в мае 2018 года показ спектакля Театра. doc «Пытки» в Санкт-Петербурге был отменен по просьбе арендатора площадки, которому звонили из ФСБ.

