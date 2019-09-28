найти ×
   
  • USD +0.13
    64.42
  • EUR -0.07
    70.32
СохранитьСохранено0
×

1023701

Оппозиция решила превратить митинг в концерт

Small f1a6d446e0
© Twitter.com

© Twitter.com

Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.

Как сообщил в Twitter участник панк-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, перед митингующими выступят «классики русской сцены» — Алексей Кортнев и «Несчастный случай».

По его словам, также ожидается концерт «открытия последнего года» — группы «Хадн Дадн».

Кроме того, Верзилов объявил, что вести митинг будут «великие российские конферансье» @sssmirnov и @t_felg.

Митинг начнется на проспекте Сахарова в Москве в 15:00.

Ранее сообщалось, что столичная мэрия приняла решение о переносе согласованного ею митинга оппозиции на проспекте Сахарова с 28 на 29 сентября. Причиной переноса названо проведение мотофестиваля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
322650105читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
143425035читать позжечитаю позже

главное


Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

34082990читать позжечитаю позже

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения20 августа

Как они это делают?

320179248читать позжечитаю позже