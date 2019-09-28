Оппозиция решила превратить митинг в концерт
- 28 сентября 2019, 21:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.
Как сообщил в Twitter участник панк-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, перед митингующими выступят «классики русской сцены» — Алексей Кортнев и «Несчастный случай».
По его словам, также ожидается концерт «открытия последнего года» — группы «Хадн Дадн».
Кроме того, Верзилов объявил, что вести митинг будут «великие российские конферансье» @sssmirnov и @t_felg.
Митинг начнется на проспекте Сахарова в Москве в 15:00.
Ранее сообщалось, что столичная мэрия приняла решение о переносе согласованного ею митинга оппозиции на проспекте Сахарова с 28 на 29 сентября. Причиной переноса названо проведение мотофестиваля.
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