Оппозиция решила превратить митинг в концерт

Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.



Как сообщил в Twitter участник панк-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, перед митингующими выступят «классики русской сцены» — Алексей Кортнев и «Несчастный случай».

По его словам, также ожидается концерт «открытия последнего года» — группы «Хадн Дадн».

Кроме того, Верзилов объявил, что вести митинг будут «великие российские конферансье» @sssmirnov и @t_felg.

Митинг начнется на проспекте Сахарова в Москве в 15:00.

Ранее сообщалось, что столичная мэрия приняла решение о переносе согласованного ею митинга оппозиции на проспекте Сахарова с 28 на 29 сентября. Причиной переноса названо проведение мотофестиваля.

