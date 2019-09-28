Полиция задержала покорившего небоскреб Человека-паука

Во Франкфурте-на-Майне задержан 57-летний французский скалолаз Ален Робер, известный под прозвищем Человек-паук.

Робер взобрался на крышу 154-метрового небоскреба «Скайпер», расположенного в банковском квартале финансовой столицы ФРГ.

Когда же он спустился по фасаду на землю, там его уже поджидали стражи порядка. В результате француз был доставлен в полицейский участок, сообщает Spiegel Online.

В полиции расценили акцию скалолаза как нарушение общественного порядка и не исключили, что речь может идти о незаконном проникновении в жилище. При этом здание повреждений не получило.

Как отмечает издание, на покорение небоскреба Человеку-пауку потребовалось около 20 минут.

Ален Робер, совершивший многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, он покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Француза неоднократно задерживали правоохранительные органы разных стран.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Робер забрался на 230-метровый небоскреб Heron Tower. За это магистратский суд Лондона приговорил его к пяти месяцам тюрьмы и штрафу 5,5 тысяч фунтов стерлингов.

