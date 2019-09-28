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На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.

В причастности к совершению преступления подозревается 22-летний брат сожителя убитой.

Следствием установлено, что в ночь на 22 августа 2019 года потерпевшая собиралась уехать вместе с детьми в другой регион и попросила родного брата гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала. В результате возникшей по дороге ссоры мужчина убил женщину и детей, а их тела спрятал в нескольких километрах от села Павловка. Там их и обнаружили в ходе проведении следственных действий с участием подозреваемого, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

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