В Донбассе в результате обстрела повредили многоквартирный дом

В Донбассе в результате обстрелов украинскими военными был поврежден многоквартирный дом в городе Докучаевске.

Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представителя ДНР, огонь по городу был открыт из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия утром в субботу, 28 сентября.

В результате обстрела были повреждены остекление, стены и мебель в квартире жилого дома. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Кроме того, по данным ДНР, украинские военные обстреляли из минометов сегодня утром поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено семь мин из минометов калибром 82 миллиметра.

Как сообщал «Ридус», в начале сентября глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил об ухудшении обстановки на линии соприкосновения. Он также добавил, что Киев использует ударные беспилотники, которые обстреливают гражданское население.