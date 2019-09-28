Названы 5 признаков микроинсульта

Команда американских ученых опубликовало исследование, в котором специалисты рассказали, как самостоятельно определить микроинсульт. Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.

Если вы обнаружили хотя бы один из них, то немедленно обратитесь к врачу, заявляют авторы исследования.

Одним из самых распространенных признаков микроинсульта является диплопия — двоение в глазах. Это может происходить не только после резкого изменения положения тела, но и в обычном состоянии.

Онемение конечностей — еще один звоночек, который может указывать на то, что с вами не все в порядке. Например, чаще всего онемение и судороги происходят с утра сразу после пробуждения.

Внезапная головная боль, которая не прекращается после приема обезболивающего. Если такие боли последнее время часто с вами случаются, то это может быть одним из симптомов микроинсульта.

Помутнение сознания и резкое изменение человека в речи, например, невнятное или слишком быстрое произношение, потеря сути диалога тоже может говорить о критическом состоянии человека.

Нарушение координации движения — еще один признак микроинсульта.

Американские ученые пояснили, что многие люди могут даже не догадываться о том, что они перенесли микроинсульт. «Молчащий инсульт» развивается у тех, кто переносит его на ногах и не испытывает явных признаков.

Если вовремя не обратиться к врачу, это может привести к сильным повреждениям нервной системы.