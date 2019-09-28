Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

В столичный регион идут сильные дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, с завтрашнего воскресенья до среды выпадет около 40% месячной нормы осадков.

В субботу, 28 сентября, в Москве и области будет сухо, но уже во второй половине воскресенья ожидается дождь, отметил синоптик.

Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, — приводит агентство слова специалиста.

Тишковец добавил, что за эти дни осадков выпадет больше, чем за весь сентябрь.

Метеоролог также отметил, что при этом в регион будет поступать атлантическое тепло. Ночью температура будет опускаться не ниже пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров покажут около 15 градусов.

Ранее, как сообщал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето все-таки еще может наступить в этом сезоне