Экспедиция по поиску дельфинов нашла мусорные острова в Черном море

Команда российских ученых отчиталась о недавних исследованиях Черного моря на предмет мониторинга численности дельфинов. Но оказалось, что помимо млекопитающих, в море обитает большое количество мусорных островов.

450 раз ученым попадались на глаза мусорные острова — большие и малые. Плавали как просто пакеты, так и отдельные пластиковые конструкции, обрывки сетей и буи, — говорится в заявлении.

Экспедиция проходила на двухмоторной летающей лодке Ла-8.

Всего на исследование Черного моря ученым выделили неделю. За первые четыре дня они встретили около 400 афалин, 420 белобочек и 15 азовок. Эта информация еще будет подтверждаться с помощью воздушной съемки, которая записывала экспедицию.

Ученые подвели итог, что со времен последнего исследования, которое проводилось около 20 лет назад, дельфины сильно изменили свои ареалы обитания.

Возможно, на это повлиял мусор, который ученые встречали во время всей экспедиции. Пятна мусора были настолько большие, что самолету требовалось несколько минут, чтобы их пролететь.