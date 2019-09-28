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В кафе на востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

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© МВД РФ

© МВД РФ

В кафе на востоке столицы произошел конфликт между тремя посетителями заведения.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 сентября, на 15-й Парковой улице.

По предварительным данным, один из мужчин выстрели в своих оппонентов из травматического оружия, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Один из пострадавших госпитализирован, второй от госпитализации отказался.

По данным полиции, злоумышленник после скрылся на машине Volvo. В настоящее время ведется его поиск.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад бытовая ссора закончилась стрельбой в общежитии на улице Красного Маяка на юге столицы. Четыре человека получили ранения

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