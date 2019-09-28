В кафе на востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой
- 28 сентября 2019, 09:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В кафе на востоке столицы произошел конфликт между тремя посетителями заведения.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 сентября, на 15-й Парковой улице.
По предварительным данным, один из мужчин выстрели в своих оппонентов из травматического оружия, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Один из пострадавших госпитализирован, второй от госпитализации отказался.
По данным полиции, злоумышленник после скрылся на машине Volvo. В настоящее время ведется его поиск.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад бытовая ссора закончилась стрельбой в общежитии на улице Красного Маяка на юге столицы. Четыре человека получили ранения
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